Депутаты обсудили строительство ледовой арены и станции «Спортивная»

Строительство ледовой арены и новой станции метро обсудили на комиссии. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

На заседании комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции депутаты рассмотрели вопрос «О заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам обследования использования средств областного бюджета, направленных на создание многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске в 2019 году и за текущий период 2020 года».

Темой обсуждения стала «работа над ошибками»: парламентариев интересовало, что изменилось за последний месяц. Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что вопрос строительства ледовой арены находится на личном контроле Губернатора, ежемесячно проводятся совещания, а еженедельно – заседания штаба по строительству с привлечением региональных Минстроя, Минтранса, Минспорта. Как объяснил Алексей Колмаков, по строительной отрасли серьезно ударили ковидные ограничения, на объектах возникла «нехватка людей по причине невозможности въезда в страну рабочей силы», но сейчас «ситуация стабилизирована» – подрядчику оказана помощь, проведены переговоры по привлечению людей.

- На объекте организована трехсменная работа, – рассказал заместитель министра о строительстве ледовой арены. – Сейчас на площадке мы вышли уже на шестой этаж. Монолитные работы заканчиваем в конце марта-начале апреля. Начали монтаж ферм перекрытия. В этом году основные задачи – закрытие теплового контура, запуск системы теплоснабжения и переход к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем».

У депутатов нашлись вопросы по строительству объектов. Депутат Яков Новосёлов высказал обеспокоенность темпами строительства ледовой арены.

- 22 процента работ выполнено из уже заключенных контрактов. Нагнали сроки или нет? Успеем такими темпами достроить? – спросил Новоселов. В ловет Алексей Колмаков ответил, что «мы практически ликвидировали отставание, сейчас наверстываем».

Вице-спикер регионального парламента Валерий Ильенко обратил внимание на низкую готовность станции метро «Спортивная».

- Вы можете сегодня сказать, что станция точно будет достроена? – спросил законодатель.

Роман Дронов, отвечая на этот вопрос, отметил, что «проведение чемпионата мира без станции метро неприемлемо».

- Мы видим, что ошибки, обнаруженные Контрольно-счетной палатой, не принципиальны, они не повлияют ни на сроки, ни на качество строительства, – подвел итог обсуждению председатель комиссии Александр Шпикельман. – Пожелаем успеха коллегам в строительстве, потому что это очень важные для нас объекты: и метро, и развязки, и, конечно, сам ледовый дворец спорта. Пока отстает, конечно, строительство станции метро, но мы уверены, что и она будет закончена в срок. Необходимость в этом есть, и обратного пути нет точно. Нет никаких сомнений, что мы будем готовы к приему хоккеистов молодежного чемпионата мира 2023 года.