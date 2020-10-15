В Новосибирске станцию метро «Спортивная» оборудуют швейцарскими эскалаторами

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход строительства. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Мэр Новосибирска провел оперативное совещание по строительству станции метро «Спортивная» и обозначил ход работ на ближайшее время.

- Все идет по графику, возведение каркаса станции метро будет закончено в этом году. Считаем, что Рубикон перейдён окончательно после того, как состоялся конкурс на поставку эскалаторов. Это оборудование составляет большую часть финансовых затрат на строительство метро в следующем году. Поставка первой партии из трёх эскалаторов ожидается уже в мае 2021 года. Когда все они будут установлены, можно считать, что мы выполнили две трети объема работ, – отметил мэр Анатолий Локоть.

К слову, конкурс на поставку 12 эскалаторов для станции выиграла московская компания: они обойдутся в 484 миллиона рублей. Оборудование изготовит швейцарский концерн Schindler, который поставляет эскалаторы для метрополитенов крупнейших европейских городов. Срок службы таких подъемников – 50 лет. В мае 2021 года в Новосибирск будет доставлена первая партия из трёх эскалаторов.

На данный момент на строящейся станции метрополитена «Спортивная» завершаются работы по бетонированию стен и плит перекрытия.

- К концу года должны завершиться работы по сооружению основных железобетонных конструкций, внутренних перегородок, перекрытий станции и наружных инженерных сетей. В декабре будет закрыт тепловой контур, подано отопление, что позволит приступить к внутренним работам – монтажу оборудования и внутренних инженерных сетей, – пояснил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

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