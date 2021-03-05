Мать, убившая сына-инвалида в Бердске, скончалась в больнице

Мать, убившая сына, скончалась в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирячка Екатерина К. скончалась в реанимации Бердской городской больницы, не приходя в сознание. Об этом КП-Новосибирск 5 марта сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— К сожалению, женщина умерла. Врачи делали все возможное, чтобы вернуть ее к жизни, — добавил источник.

Напомним, трагическая история произошла 2 марта в небольшом городке под Новосибирском — Бердске. В день своего рождения сибирячка решила убить сына-инвалида и покончить с собой. Женщина отравила сына, больного ДЦП: спасти его не удалось. Супруг Екатерины К., вернувшийся домой с работы, обнаружил в квартире мертвого сына и жену, которая была без сознания.Как позже рассказали соседи, у погибшей женщины тоже были проблемы со здоровьем — несколько последних лет она боролась с раком.

По факту случившего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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