Мать с двумя детьми осталась без дома после пожара на улице Ольховской в Новосибирске

После пожара крыша соседнего дома грозит слететь от ветра. Фото: Никита МАНЬКО // личный архив

Стали известны новые подробности пожара на улице Ольховской в Новосибирске. Напомним, в одном доме погибли дети, а другой, в котором жила сибирячка Ульяна Решетова вместе с двумя детьми, серьезно пострадал. Огонь уничтожил часть фасада и крыши, и жить там невозможно.

— Сама крыша едва держится и того и гляди сорвется от порыва ветра. Мне нужно снести крышу, но муниципалитет отказывается это делать бесплатно и предлагает платить частной фирме, — рассказала Ульяна Решетова.

Женщине придется почти полностью перестроить дом Фото: Никита МАНЬКО

В МЧС уже назвали причину пожара — неосторожное обращение с огнем в доме семьи, где сгорели двое детей. Погорелица уточнила, что не готова требовать с семьи компенсацию ущерба, так как они переживают трагедию.

Другие жители СНТ на Ольховской просят демонтировать крышу, которая может рухнуть в любой момент. И позаботиться о семье сибирячки:

— Ульяна с детьми сейчас находятся у знакомых, жилья у них теперь нет. А у женщины 18-летняя дочь и сын, который учится в 6 классе. Хотелось бы обратить внимание социальных служб на их тяжелую ситуацию, — рассказала КП-Новосибирск председатель СНТ на Ольховской.

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