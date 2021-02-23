Пожар на улице Ольховской в Новосибирске 23 февраля 2021 года: троих детей ищут под завалами

Под завалами коттеджа ищут троих детей. Фото: МЧС по Новосибирской области

Пожар на улице Ольховская в Новосибирске 23 февраля 2021 года уничтожил два коттеджа. Под завалами одного из них могут находиться трое детей: 12-летний и 4-летний мальчики и годовалая девочка.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи совместно с сотрудниками МЧС осматривают место пожара, допрашивают очевидцев и хозяев дома, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Огонь стремительно распространялся. Фото: МЧС по Новосибирской области

Хозяева дома пояснили, что произошло обрушение кровли. Они вместе с 16-летним сыном смогли выбраться, а трое детей остались внутри. Областная прокуратура проверит, почему в домах не были установлены датчики дыма.

Сообщение о возгорании в коттедже на улице Ольховской поступило около 12.00. На место выехали пожарные. Огонь стремительно распространялся и перекинулся на соседний дом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Полтора часа потребовалось спасателям, чтобы отстоять соседние жилые дома от крупного возгорания в частном секторе.

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