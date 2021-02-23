«Старшие спаслись, а малыши погибли»: многодетная семья из Новосибирска отмечала праздник и не заметила, как загорелся дом

Под завалами сгоревшего дома нашли тела двух детей. Фото: Никита МАНЬКО

Пожар на улице Ольховской в Новосибирске случился в обед 23 февраля. В огне погибли двое маленьких детей, а их родители и старшие братья смогли спастись. КП-Новосибирск удалось пообщаться с соседями многодетной семьи. Подробнее — в нашем материале.

Дознаватели МЧС по Новосибирской области установят причину возгорания. Фото: Никита МАНЬКО

Сообщение о возгорании в доме на улице Ольховской поступило около 12.00. На место выехали пожарные. Огонь стремительно распространялся и перекинулся на соседний дом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Полтора часа потребовалось спасателям, чтобы отстоять соседние жилые дома частного сектора. Но ЧП не обошлось без жертв, под завалами дома, который загорелся первым, нашли тела двух детей. Мальчика 2016 года рождения и девочку 2019 года рождения.

— Старшие спаслись, а малыши погибли. Семья эта переехала сюда недавно, в августе прошлого года. Дом они купили на материнский капитал. Известно, что в нем были проблемы с проводкой. Раньше здесь жила пожилая женщина, она особо не смотрела за домом, — рассказали КП-Новосибирск соседи.

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Никита МАНЬКО

Соседи утверждают, что семья с пятницы отмечала праздник. У них были гости, которые ближе к обеду 23 февраля пошли топить баню, и, скорее всего, загорелась сначала она, а потом уже огонь перебросился на дом.

— Я живу недалеко. Шел мимо, увидел дым и бросился на помощь. Из дома выбрались родители и их 16-летний сын. Они на улице были без всего. Без одежды, без телефонов. Хозяйка дома в одной майке и леггинсах выбежала. Сына к себе забрали греться мои знакомые, а муж и жена стояли на улице возле дома почти все время. Я слышал обрывки разговора хозяйки с полицией. По ее словам, она, когда оказалась у детей в комнате, то их не было там, она не знала, где они. И пока тушили пожар ни она, ни полиция не были уверены, что кто остался в доме, были предположения, что старшие вместе с малышами убежали к кому-то из соседей. И сама хозяйка говорила, что не поняла, как начался пожар, просто сидела дома и смотрела что-то в телефоне, как поняла, что они горят, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Родители и старшие братья спаслись, а малыши не смогли выбраться. Фото: Никита МАНЬКО

По словам соседей, мама детей беременна, поэтому с ней особенно тщательно работали психологи МЧС. Спасатели готовились сообщить женщине, что она потеряла на пожаре троих детей. Но выяснилось, что 12-летний мальчик спасся.

— Изначально все сводилось к тому, что внутри дома было все-таки трое детей. Но оказалось, что 12-летний мальчик убежал туда, где жил раньше, к другу. Он жив. За ним отправили наряд полиции, — рассказал КП-Новосибирск сосед семьи Иван.

Пожарные полтора часа тушили огонь. Фото: Никита МАНЬКО

Известно, что самого старшего ребенка — 16-летнего подростка — госпитализировали в больницу №34 с ожогами лица. Также медицинская помощь понадобилась маме.

Сейчас в этой трагической истории разбираются следователи.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи совместно с сотрудниками МЧС осматривают место пожара, допрашивают очевидцев и хозяев дома, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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