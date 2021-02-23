Стало известно о спасении одного ребенка во время пожара на улице Ольховской в Новосибирске

Страшный пожар уничтожил два дома. Фото: МЧС по Новосибирской области
Во вторник, 23 февраля, в Кировском районе Новосибирска страшный пожар уничтожил два дома. У одного из них рухнула крыша. Из здания успели выбраться хозяева и их 16-летний сын. Со слов родителей под завалами остались еще трое детей. Это два мальчика 12 и 4 лет и годовалая девочка.
Как стало известно КП-Новосибирск, 12-летний мальчик успел выбраться из дома.
— Ребенок жив, он убежал после пожара на старый адрес проживания, — сообщил КП-Новосибирск источник.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи совместно с сотрудниками МЧС осматривают место пожара, допрашивают очевидцев и хозяев дома, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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