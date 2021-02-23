Спасатели нашли останки двоих детей, погибших в пожаре на улице Ольховской в Новосибирске

Под завалами нашли останки тел двоих детей. Фото: МЧС по Новосибирской области

Стали известны новые подробности страшного пожара на улице Ольховской в Новосибирске. Под завалами дома спасатели обнаружили останки тел двоих детей. Об этом сообщили следователи.

— В ходе разборов завалов обнаружены останки двоих погибших детей. Поиски третьего ребенка продолжаются, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.

КП-Новосибирск сообщала о том, что 12-летнему мальчику удалось спастись. Это подтвердили, в том числе и соседи.

— Он убежал туда, где раньше жил. Этот дом семья купила недавно, — сообщили КП-Новосибирск соседи.

В СК по Новосибирской области эту информацию пока не подтверждают.

Напомним, на улице Ольховской сгорели два дома. Крыша одного из них рухнула. В доме проживала многодетная семья. Родители вместе с 16-летним сыном успели выбежать. Они рассказали спасателям и следователям, что под завалами могут находиться еще три ребенка.

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