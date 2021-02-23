Психологи МЧС работают с родителями детей, погибших в страшном пожаре на улице Ольховской в Новосибирске

С родителями погибших в страшном пожаре детей работают психологи. Фото: МЧС по Новосибирской области

На пожаре на улице Ольховской в Новосибирске погибли два ребенка. Их родители и 16-летний брат успели покинуть горящее здание. О судьбе троих детей: мальчиков 12 и 4 лет и годовалой девочке — ничего не было известно. Спустя некоторое время следователи сообщили о том, что найдены останки тел двоих детей, о судьбе третьего пока неизвестно. По предварительной информации, 12-летний мальчик спасся и убежал туда, где раньше проживал.

— Для экстренной психологической помощи с хозяевами домов и соседями работает психолог чрезвычайного ведомства, — прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Напомним, страшный пожар на улице Ольховской произошел 23 февраля около 12.00. Огонь с одного дома быстро распространился на соседний. Пожару был присвоен повышенной ранг сложности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели нашли останки двоих детей, погибших в пожаре на улице Ольховской в Новосибирске.

Об этом сообщили следователи, которые работают на месте пожара на улице Ольховской в Новосибирске. (подробнее)

Пожар на улице Ольховской в Новосибирске 23 февраля 2021 года: троих детей ищут под завалами.

На месте пожара на улице Ольховская в Новосибирске 23 февраля 2021 года работают следователи и дознаватели. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.