В Новосибирске появится муниципальный приют для бездомных животных

В Новосибирске могут появиться новые муниципальные приюты для животных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске могут появиться новые муниципальные приюты для животных. Как отметили в мэрии, несмотря на то, что в городе уже 12 лет работает работает МКУ «Центр по проблемам домашних животных», необходимость в новом учреждении для помощи животным у города есть.

— Потребность у города в создании новых приютов есть. Совместно с управлением ветеринарии мы рассчитали, что городу нужно три приюта вместимостью 250 голов, — отметила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Мария Сидорова. — Город озабочен этим вопросом, но сумма для разработки проекта и строительства приюта неподъемная для любого муниципального образования. Федеральная целевая программа решила бы этот вопрос. Сейчас мэрия проводит подготовительные работы. Пока в Новосибирске удалось найти один земельный участок в Ленинском районе, который мы хотим зарезервировать под будущий приют.

В правительстве региона, в свою очередь, отметили, что управление ветеринарии Новосибирской области направило на федеральный уровень предложение о необходимости строительства на территории региона 10 межмуниципальных приютов для размещения в каждом из них не менее 100 животных. Сейчас же, по официальным данным, в регионе действуют 10 приютов для животных: 2 муниципальных приюта в городе, и 8 частных приютов: в Новосибирске, Кольцово, Куйбышевском, Карасукском, Тогучинском и Искитимском районах.

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