«Покорми и не трогай»: новосибирцы начали встречать на улице собак с бирками в ушах

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:22:47+03:00

Собака с биркой в ухе в Первомайском районе Новосибирска. Фото: Паблик "Подслушано Новосибирск".

Это значит, что животное стерилизовано и не опасно

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Жители Первомайского района выложили сообщение в социальных сетях. Они сообщают о собаке с биркой, обнаруженной на улице.

— На улице Звездной бегает собака с желтой биркой в ухе, может, кто ищет.

В комментариях новосибирцу ответили, что бирка — это опознавательный знак. Она говорит о том, что пес стерилизован и обработан, его не надо трогать, можно только покормить.

За обработку и учет бродячих животных взялось новое руководство Городского центра по проблемам домашних животных. Ранее в центре сообщали:

— На улицах Новосибирска можно встретить собак с биркой в ухе. Такая собака привита, не опасна и не даст потомства. Не причиняйте ей вред.

По вопросам, связанным с бездомными животными, центр просит связываться по телефонам: 380-42-01 и 380-13-62.

Также в этом центре в настоящий момент ищут ловцов для бездомных собак. Желающие могут обращаться по телефонам: 380-42-00 и 380-42-01.

ИСТОЧНИК KP.RU