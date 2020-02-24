«Покорми и не трогай»: новосибирцы начали встречать на улице собак с бирками в ушах
Жители Первомайского района выложили сообщение в социальных сетях. Они сообщают о собаке с биркой, обнаруженной на улице.
— На улице Звездной бегает собака с желтой биркой в ухе, может, кто ищет.
В комментариях новосибирцу ответили, что бирка — это опознавательный знак. Она говорит о том, что пес стерилизован и обработан, его не надо трогать, можно только покормить.
За обработку и учет бродячих животных взялось новое руководство Городского центра по проблемам домашних животных. Ранее в центре сообщали:
— На улицах Новосибирска можно встретить собак с биркой в ухе. Такая собака привита, не опасна и не даст потомства. Не причиняйте ей вред.
По вопросам, связанным с бездомными животными, центр просит связываться по телефонам: 380-42-01 и 380-13-62.
Также в этом центре в настоящий момент ищут ловцов для бездомных собак. Желающие могут обращаться по телефонам: 380-42-00 и 380-42-01.
ИСТОЧНИК KP.RU