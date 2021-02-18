Видео с новосибирским школьником, убегающим от стаи бродячих собак, перепугало соцсети

В Новосибирске бродячие собаки хотели напасть на ребенка. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске ребенок спасся от стаи бродячих собак, которая собиралась на него напасть. Мальчику удалось забежать во двор дома и закрыть за собой калитку. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения, позже ролик оказался в соцсетях.

— Только своевременно закрытая за собой калитка спасла ребенка от нападения стаи бродячих собак, которая, по словам людей, периодически прибегает во двор дома №34/2 на проспекте Дзержинского, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

В комментариях под постом, однако, мнения сибиряков насчет этой ситуации разделились. Некоторые настаивали на том, что бродячие собаки действительно представляют большую проблему для горожан, а некоторые утверждали, что, возможно, ситуация не так проста как кажется на первый взгляд, и мальчик мог сам спровоцировать агрессию у животных:

— Может мальчик сам первый к собакам полез и получил в ответ. Такое тоже бывает.

— Отлавливать этих собак надо.

— Ужас! Хорошо, что мальчик был за калиткой, — пишут люди.

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