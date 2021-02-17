Уполномоченный по правам ребенка показала, как живет новосибирская школьница, родившая ребенка в 14 лет

Мамой 14-летняя девочка стала 8 февраля 2021 года. Фото: Евгений Кочкин

Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко проверила, как живет 14-летняя новосибирская школьница, родившая ребенка от 22-летнего соседа. Она также пояснила, что юную маму в дальнейшем никто без помощи не оставит.

— Конечно же, всей этой семье в целом нужно помогать. Девочка, к счастью, уже родила ребенка, в дальнейшем мы планируем помогать ей заниматься его воспитанием. Для нас также главное сейчас, чтобы она закончила школу. Это позволит ей потом пойти и получить профессию, чтобы она смогла позаботиться о себе сама, поскольку надеется только на бабушку и каких-либо других родных тут, конечно, не стоит. При этом, сама девочка, как мне показалось, сейчас даже стала более ответственной, — пояснила Надежда Болтенко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала историю школьницы. Мамой 14-летняя девочка стала 8 февраля 2021 года. Отец ребенка — ее 22-летний сосед, который сейчас отбывает наказание в колонии. Соцслужбы еще давно просили семью девочки привести в порядок квартиру, где юная мама планировала жить после рождения дочери, и даже попытались помочь семье юной мамы: подарили им коляску, детскую кроватку. Сибиряки, тем временем, хоть и утверждали, что не хотят, чтобы у них забрали малышку из-за ненадлежащих условий, но всерьез ремонтом так и не занялись.

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