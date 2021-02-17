В четверг изберут меру пресечения для магистранта, убившего студента НГТУ

В результате потасовки 26-летний парень оказался ранен ножом в грудь. Фото: vk.com/АСТ-54.

Стало известно, когда будут избирать меру пресечения для новосибирского 22-летнего магистранта, убившего студента НГТУ. Напомним, ЧП произошло вчера, 16 февраля. В результате потасовки 26-летний парень оказался ранен ножом в грудь и скончался на месте произошедшего. Прибывшие на место силовики сразу же задержали нападавшего.

— Избрание меры пресечения для подозреваемого в убийстве 26-летнего студента состоится в четверг, 18 февраля, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, ссора между молодыми людьми произошла из-за девушки. Сибиряк, подозреваемый в убийстве, оставил после случившегося пост на своей странице Вконтакте, где объяснил причины своего поступка. Сейчас изъяли орудие преступления — им оказался кухонный нож, осмотрели место преступления, опросили очевидцев и назначили все необходимые экспертизы. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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