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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после убийства студента возле НГТУ

ЧП случилось днем 16 февраля
Галина СИМОНОВА
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Парень скончался от ножевого ранения.

Парень скончался от ножевого ранения.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти в потасовке 26-летнего студента НГТУ-НЭТИ. Парень скончался от ножевого ранения. Нападавший на него сибиряк — преподаватель этого же вуза — оставил в своих соцсетях пост, где рассказал, что толкнуло его на это преступление. Он был задержан на месте сотрудниками Росгвардии.

— Сегодня в 14:20 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в Ленинском районе Новосибирска, в результате которого один нанес ножевое ранение другому. От полученных травм 26-летний мужчина скончался. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, личность подозреваемого была установлена — им оказался 22-летний житель Калининского района. Гражданин был задержан, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ — «Убийство». В ведомстве также добавили, что в качестве орудия убийства сибиряк использовал кухонный нож.

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