Бастрыкин взял на контроль расследование дела водителя, который сбил маму с коляской

Сейчас по данному факту проводится проверка. Фото: Стоп-кадр

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент, произошедший в Новосибирске: где водитель «Тойоты» наехал на женщину с ребенком из-за замечания о неправильной парковке. Сейчас по данному факту проводится проверка.

— Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Новосибирской области оперативно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и в рамках проверки дать надлежащую правовую оценку действиям водителя, который подверг опасности жизнь как матери, так и ее ребенка. По указанию главы ведомства ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, — пояснили в Следственном комитете РФ.

Напомним, КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшей истории в своем материале. Сейчас пострадавшая сибирячка с переломом ноги находится дома, с ее годовалой дочкой, к счастью, все в порядке. При этом, все произошедшее попало на видео видео с камер наблюдения.

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Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу (подробнее).