«Я кричала от боли»: мама годовалой малышки рассказала, за что ее сбил водитель на парковке

Соседи помогли подняться женщине. Фото: стоп-кадр.

КП-Новосибирск разыскала маму, которую сбил автомобилист на парковке у дома № 20 по улице Чистякова. Она рассказала, что произошло.

— Я увидела, что мужчина паркуется в неположенном месте, сделала ему замечание. Он же сел в машину и поехал прямо на меня. Я упала вместе с годовалой дочкой, которая была в санках-коляске. Я закричала от боли в ноге, а ребенок испугался и плакал, — рассказала пострадавшая КП-Новосибирск.

Момент, как водитель сбил сибирячку, попал на камеру видеонаблюдения. Женщину госпитализировали в больницу с переломом ноги. Следственный комитет после этого случая начал проверку.

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