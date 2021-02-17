Расписание электричек в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года: как изменится график в выходные

Изменений в расписании не планируется.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каким будет расписание электричек в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года - важный вопрос, который волнует сибиряков перед праздниками. Ответили на него в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области.
— С 21 по 23 февраля пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — рассказывают сотрудники пресс-службы.
Всю информацию о передвижении электричек можно узнать по телефонам 050 (с 7.00 до 21.00), (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00).
Напомним, что стало известно, как будут ездить пригородные автобусы в февральские праздники. Так же будет изменение в работе пенсионного фонда в Новосибирске.
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