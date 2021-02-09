Расписание пригородных автобусов в Новосибирске с 20 по 23 февраля 2021 года: в минтрансе сделали заявление

Изменений в расписаниях рейсов не предвидится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, каким будет расписание пригородных автобусов в Новосибирске с 20 по 23 февраля 2021 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

— 23 февраля межмуниципальные автобусные маршруты будут работать по обычному расписанию, изменений в работе не планируется, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе министерства.

Вся информация о пригородных рейсах есть на сайте минтраса.

Напомним, что стало известно, как в февральские праздники будет работать пенсионный фонд в Новосибирске. 23 числа отделения не будут принимать клиентов. Рабочий день перенесется на 20 февраля.

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