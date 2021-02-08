График работы Пенсионного фонда в Новосибирске с 20 по 23 февраля 2021 года: расписание, когда будет открыт

23 числа пенсионный фонд работать не будет.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Стал известен график работы Пенсионного фонда в Новосибирске с 21 и по 23 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ПФР в регионе.
— 23 февраля будет выходной день. Однако, 20 числа, то есть в субботу ,отделения пенсионного фонда будут работать, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.
В Новосибирске, Бердске и Искитиме 20 февраля отделения будут работать до 19.00. Областные клиентские службы готовы принимать людей до 16.15.
— В этот день будет вестись прием клиентов, работать телефоны горячей линии. Все электронные сервисы работают без выходных, — уточняют в пресс-службе.
После окончания праздников работа пенсионного фонда в Новосибирске вернется в прежний режим.
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