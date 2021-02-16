«Говорит, у него сотрясение»: сбивший женщину с санками написал заявление в полицию как пострадавший

Муж вступился за женщину, которую сбили на парковке возле дома. Фото: стоп-кадр.

Семья сибирячки, которую на парковке у дома по улице Чистякова сбила «Toyota Corolla», может оказаться крайней в этой истории. Как оказалось, муж пострадавшей побил водителя после того, как тот наехал на его жену.

— Я тогда завизжала, потому что машина наехала мне на ногу, ребенок упал, плакал. Муж услышал и скорее побежал, не дал водителю уехать, в горячке ударил его два раза. Курьера не задержали — теперь он говорит, что у него сильнейшее сотрясение. И написал заявление на мужа в полицию. От меня же сотрудники органов заявление не приняли, ничем это не аргументировали. Я хочу добиться, чтобы мне возместили физический и моральный ущерб, — рассказала женщина КП-Новосибирск.

Напомним, все произошло днем 15 февраля. Женщина сделала замечание водителю, который припарковался на газоне. Момент, когда машина сбила женщину с коляской, попал на камеры видеонаблюдения. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она сделала ему замечание»: новосибирец на парковке сбил маму с санками

Женщину с переломом ноги госпитализировали в больницу (подробнее)

Следователи начали проверку после того, как новосибирец сбил маму с санками

Женщина сделала замечание водителю, после этого он на нее наехал (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.