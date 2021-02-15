Пробки в Новосибирске 15 февраля 2021 года с самого утра сковали город: улица Большевистская встала в многокилометровом заторе

Улицу Большевистскую сковала пробка.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 15 февраля 2021 года: затор образовался на улице Большевистской. Проезд затруднен от автосалона «Порше центр» до «Речного вокзала». Об этом сообщают водители в «2ГИС».
— Ну а сегодня что у нас: снег, дождь? Езжайте уже, — возмущаются автомобилисты, опаздывающие на работу.
— Хорошо стоим.
Как сообщают новосибирцы в «2ГИС», причиной пробки стало ДТП в районе Бугринского моста.
В целом по городу уровень пробок оценивается в 8 баллов.
Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Морозы сменились оттепелью. Столбик термометра поднимется до 0 градусов. На дорогах гололед.
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