Погода в Новосибирске на 15 февраля 2021 года: снова тепло, как весной

Новосибирцы снова будут наслаждаться теплом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 15 февраля 2021 года порадует горожан: снова будет тепло и снежно. Температура приблизится к нулю. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— Ночью в Новосибирске будет до -9…-11 с небольшим повышением к утру, днем -2…-4 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области морозы ночью усилятся до -5…-10, при прояснениях до -15 градусов, а днем — 0…-5.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день, к ночи пойдет небольшой снег. Температура будет около -5..-7 градусов.

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