Пробки в Новосибирске 11 января 2021 года: затор образовался на улице Большевистской. Проезд затруднен от разъезда Иня до «Речного вокзала». Об этом сообщают водители в «2ГИС».— Ну вот, снова началось, как хорошо было в праздники, улицы пустовали, — пишут рассерженные автомобилисты.Также трудно проехать в районе площади Лыщинского и площади Труда, а также на улицах Немировича-Данченко, Станиславского и Широкая.В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов.По прогнозам синоптиков, 11 января в городе будет вьюга и снег. Осадки осложнят ситуацию на дорогах. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Новосибирске на 11 января 2020 года: когда вернутся метели.Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 11 января 2020 года. (подробнее)