Погода в Новосибирске 11 января 2020 года: в городе будет снег и вьюга. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет -16 — -18, днем-13 — -15 градусов, с понижением до -21. Будет облачно c прояснениями, небольшой, днем местами умеренный снег, поземок. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -11 — -16 градусов, но ночью похолодает до -28. Будет также облачно c прояснениями, снег метели и поземки, при прояснениях изморозь. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15.«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег и ветер. Утром будет около -14 градусов, к ночи уже похолодает до -30.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru