Новосибирская школьница, спевшая про лабутены, стала ведущей на шоу «Голос.Дети»

Лиза брала интервью у других участников проекта. Фото: Алексей Сметанников.

11-летняя Лиза Сметанникова из Новосибирска снова поучаствовала в телешоу «Голос. Дети». Только вместо привычную сцену сменила на новые локации: теперь девочка брала интервью у юных участников, которые прошли в проект.

— Когда мы летали на слепые прослушивания, организаторы пригласили Лизу брать интервью у ребятишек, к которым повернулись наставники. Эти беседы готовятся больше для соцсетей, «Instagram» и «YouTube». Не знаем, покажут ли это в эфире Первого канала, потому рамки хронометража очень жесткие, — рассказал КП-Новосибирск отец Лизы Алексей Сметанников. — Лиза попала в число четырех счастливчиков, которые брали интервью у 45 участников «Голоса».

Девочка впервые побывала в роли тележурналиста. Фото: Алексей Сметанников.

Лизе было очень интересно поработать журналистом, опрашивать всех с микрофоном Первого канала. Она встретилась с друзьями и снова окунулась в телевизионную кухню, увидела телепроект с «изнанки».

— Съемки шли в начале февраля, три дня, с утра до вечера. После них Лиза вернулась в полном восторге. Сейчас она снова ходит в школу, по-прежнему занимается вокалом. Вчера смотрела первый эфир нового сезона и болела за Басту — любимого наставника, — говорит Алексей Сметанников.

Напомним, Лиза Сметанникова участвовала в шоу «Голос.Дети» год назад. 12 февраля на Первом канале стартовал 8 сезон телепроекта. Среди участниц была второклассница из французской гимназии № 16 Новосибирска — Маргарита Бавская.

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