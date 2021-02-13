«Убивал на глазах сына»: родные бизнесмена, порезавшего всю семью, рассказали страшные подробности трагедии

Подозреваемый порезал семью на глазах первоклассника. Фото: Светлана Маковеева // личный архив

Стали известны жутные детали кровавой бойни, которую в день рождения сестры своей жены устроил бизнесмен из Искитима. Напомним, Сергей П. порезал свою семью и гостей. 59-летний сосед умер на месте трагедии, а жена подозреваемого и ее сестра оказались в реанимации. Еще один гость — 36-летний мужчина — получил удар ножом в грудь, но сумел сбежать.

Родные уверены: убийство бизнесмен планировал заранее.

— Он все продумал. Моя мама приехала с сестрой и детьми с Искитима, в доме было еще двое мужчин. Мой 14-летний брат (пасынок бизнесмена - прим.авт) пошел за сигаретами с соседом, а Сергей зашел в кочегарку, взял нож и стал всех резать. А моему младшему 8-летнему брату сказал,что если он куда то побежит, то он и его прирежет, — рассказала КП-Новосибирск дочь потерпевшей.

Близкие уверяют: мужчина ранее избивал жену и устраивал скандалы на глазах у детей. Сергей также издевался над пасынком, постоянно оскорблял его и угрожал убить. И в тот злополучный вечер подросток чудом избежал смерти. Сейчас младшего сына пострадавшей женщины приютила бабушка, а старшего забрала к себе старшая дочка пострадавшей .

Как стало известно КП-Новосибирск, подозреваемый Сергей П. ранее уже был судим за мошенничество в крупном размере и угрозу убийством бывшей жены, которую также часто избивал.

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