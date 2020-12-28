Убийство произошло 26 декабря в Татарском районе Новосибирской области. В подъезде дома был застрелен многодетный отец из его же собственного охотничьего ружья. Накануне мужчина в лютый мороз вывез в воспитательных целях в лес и оставил там погибать 19-летнего приемного сына. Парень прошел несколько километров пешком и вернулся домой едва живой. В тот же день суровый родитель избил палкой 17-летнего сына.Жена и дети ненавидели семейного тирана. После его кончины старшие сыновья написали чистосердечное признание в убийстве. Жители Татарска встали на защиту парней, утверждая, что те не могли поступить иначе. Теперь следователи разбираются в запутанной истории и выясняют, кто в этой семье отважился взять в руки оружие и прекратить многолетние страдания. Подробности семейной драмы — в материале КП-Новосибирск.ИЗДЕВАЛСЯ И БИЛ ПАЛКОЙСемья Прицепиных* из небольшого городка Татарска никогда не считалась положительной. Отец многократно судим за кражи и побои. Своих четверых сыновей, старший из которых приемный, всегда держал в черном теле, жену тоже частенько поколачивал. Мужчина воспитывал семейство даже прилюдно: не стеснялся дать оплеуху сыновьям или оттаскать жену за волосы. Однако никто никогда не жаловался в полицию, и выходки сходили отцу-тирану с рук. Тем более что у женщины и родственников-то нет — заступиться за нее некому.И все-таки в местных органах опеки семья состояла на учете как неблагополучная с 2013 года, да и в школе знали о проблемах детей.— Раньше они жили в деревне Кабаклы, все местные знали о жизни Прицепиных. Алексей* выпивал почти каждый день, хотя и так был агрессивный. Мужчина постоянно побивал мальчишек, те сбегали от него в лес. Потом заставлял детей мыть ему ноги и предлагал попить воды из тазика! Над женой Людой* издевался как мог: выгонял босую в мороз из дома, а сам приводил других женщин. Еще и очень ревнивый был: однажды обрил жену налысо, чтобы мужчины не засматривались. В прошлом году Люда сбегала от него в Бердск, так он ее нашел и силой привез домой. Его боялось все село, — рассказала КП-Новосибирск знакомая Прицепиных, попросившая об анонимности.ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССНакануне случившегося, в пятницу, 25 декабря, Алексей Прицепин вернулся с работы и решил преподать очередной урок самому старшему сыну — 19-летнему Денису*. Он заставил парня сесть в уазик и увез его в лес. А сначала жестоко избил палкой другого сына — 17-летнего Захара*. Неизвестно, в чем именно заключались курсы выживания в лютый мороз, но отец вернулся домой один около 6 часов утра и заявил, что убил Дениса.— Он поговорил с кем-то по телефону, затем вышел в подъезд дома, позвав с собой Захара. После чего из подъезда послышался громкий хлопок. Женщина, посмотрев в дверной глазок, увидела, что муж стоит на площадке весь в крови. Она бросилась искать сына, но не нашла. Женщина вызвала «Скорую помощь» и сотрудников полиции, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.Врачи неотложки были шокированы характером ранений. Грудная клетка пациента, как дуршлаг, была буквально испещрена охотничьей дробью. Спасти мужчину не удалось.— Это было охотничье ружье Алексея, а стреляли в упор, так что весь заряд остался в теле. После трагедии 17-летний Захар испугался и сбежал, — поделилась с КП-Новосибирск соседка Прицепиных Лидия Исакова.*А потом Захар сам пришел в местный участок и сознался, что это он расправился с отцом. Сказал, что боялся за свою жизнь, искренне думая, что папа уже убил старшего брата в лесу.Через несколько часов с похожим заявлением в полицию пришел вернувшийся из леса Денис и тоже сознался в убийстве. Тут даже не поспоришь, ведь мотивы для жестокой расправы были, пожалуй, у каждого члена этой семьи, даже у самого младшего, 10-летнего.Но Захар, по словам следователей, пока является основным подозреваемым в этом деле.Соседи встали на защиту парня и собирают деньги на хорошего адвоката.По информации от источника в правоохранительных органах, старший брат Денис задержан до выяснения обстоятельств, а Захара пока отпустили домой под подписку о невыезде.Вдова и мать детей в шоке от произошедшего, но теперь ее волнует только одно: как спасти парней от тюрьмы. Она призналась КП-Новосибирск, что пока не готова рассказывать о муже.В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается Следственный комитет.Комментарий юриста«НЕ СТОИТ БРАТЬ ВИНУ НА СЕБЯ»Новосибирские юристы уверены: попытка старшего брата взять вину на себя вряд ли убедит следователей. Однако подросток может надеяться на снисхождение, если заявит, что был жертвой физического и психологического насилия.— Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления. Признательное показание любого лица не является стопроцентным доказательством. Тот факт, что каждый берет вину на себя, ничего не значит. Задача следствия — найти и наказать виновного. Также проводится психолого-психиатрическая экспертиза, которая может доказать убийство в состоянии аффекта и стать смягчающим обстоятельством. Но в конечном счете точку поставит суд, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев.«Комсомолка» будет следить за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru