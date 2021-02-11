Кровавая бойня в день рождения: бизнесмен порезал всю семью и убил друга в Новосибирской области

Потерпевший (на фото) вернулся из магазина и получил удар ножом. Фото: Светлана Маковеева // соцсети

Криминальная драма произошла накануне, 10 февраля, в деревне Горевка Искитимского района Новосибирской области. 44-летний местный житель Сергей П. в разгар веселья набросился с ножом на жену, ее родную сестру и гостей. Местный разорившейся бизнесмен мог убить даже 14-летнего сына, но тот за несколько минут до трагедии ушел в гости и чудом не попал под горячую руку отца. Подробности кровавой резни в день рождения— в материале «КП-Новосибирск».

ПРАЗДНИК ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОХОРОНЫ

В среду, 10 февраля, семья Сергея принимала гостей у себя дома. Скромное торжество посвящалось родственнице семейной пары — Тамаре Соловухиной*, она приходится родной сестрой жены Сергея. Супруги заранее договорились, что праздник состоится у них дома. Гуляли скромно — хозяева, сестра, ее друг да сосед.

Поздравительные тосты сыпались, как из рога изобилия. А потом вдруг Сергей с пьяного глазу стал замечать, что сосед как-то странно поглядывает на его жену. Слово за слово, разгорелся конфликт. Знакомый именинницы решил не вмешиваться в мужские разборки на почве внезапной ревности и, прихватив с собой сына хозяина дома — 14-летнего Егора*, пошел с ним в магазин.

В это время словесная дуэль Сергея и соседа перешла в активную стадию. Хозяин дома схватил кухонный нож, которым несколько минут назад нарезали колбасу, и бросился на оппонента. Жена и сестра, заметив воинственный настрой Сергея, кинулись на защиту гостя.

— Через 20 минут я вернулся из магазина. По дороге Егор (сын бизнесмена) попросился зайти в гости к друзьям, я разрешил. Открываю дверь, а в доме гробовая тишина. В комнате стоит Сергей с окровавленным ножом в руке, а они все лежат вокруг. Он говорит мне: «Вот уже трое лежат, сейчас и ты с ними». Кинулся на меня, я даже защититься не успел от неожиданности и шока. Ударил меня в грудь ножом. Я насилу успел выбежать, — рассказал КП-Новосибирск Егор Степанов*, друг именинницы.

Мужчина уверен — обезумевший хозяин дома мог зарезать даже сына. К счастью, мальчик буквально в последний момент вдруг решил навестить друзей.

Соседи, услышав крики, тут же позвонили на «02» и приехавшие по вызову полицейские успели задержать 44-летнего сибиряка на месте преступления.

Соседу, который стал жертвой ревности, медики помочь не смогли. Он скончался от полученных травм и обильной кровопотери, а вот супруга, ее сестра и гость были госпитализированы в больницу.

Тамара (слева) сразу попала в реанимацию, а Егор (справа) получил удар ножом, но смог бежать. Фото: соцсети

БИЗНЕСМЕН НА БОБАХ

Жители деревни Горевка до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего.

Сергея все знают, как местного «калымщика». На мужчину было зарегистрировано несколько компаний по приему металлолома. Но в последние два года предприниматель сильно сдулся, его организации закрылись и прибыли не приносили. Официально теперь сибиряк нигде не работал, да к тому же был уже ранее судим за мошенничество и угрозу убийством. Сельчане подозревают, что и фирмы все эти были ни его, а просто оформляли на Сергея, как на подставное лицо за какое-то вознаграждение.

В последнее время Сергей зарабатывал тем, что колол дрова соседям или помогал на стройках. У семьи двое детей — 14-летний и 8-летний сыновья, младший в момент убийства также был не дома, а в гостях.

— Я сильно удивился, когда услышал про бойню. Жалко погибшего мужика, он был человек хороший, мухи никогда не обидел бы, — рассказал КП-Новосибирск житель Горевки, попросивший об анонимности.

ЖЕНА — В РЕАНИМАЦИИ, ДЕТИ — У РОДСТВЕННИКОВ

После произошедшего детей сразу забрали к себе соседи, а потом за ними приехали родственники. Мальчишки до сих пор не могут поверить в случившееся и очень переживают за здоровье мамы. Ведь если сейчас она умрет, а папу посадят в тюрьму, то у них больше не будет семьи и привычной жизни.

В СКР уже возбудили уголовные дела по статье убийство и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте задержанного.

Не исключена и переквалификация дела на «убийство двух и более лиц», если сестры Соловухины не выживут. У женщин множественные ножевые ранения и они до сих пор находятся в реанимации.

— У них посерьезнее травмы, чем у меня. В больницу к ним не пускают, — говорит один из пострадавших Егор. — Раньше Сергей нормальный был всегда. Я не понимаю, что там могло произойти, почему праздник закончился таким кошмаром…

«КП-Новосибирск» следит за развитием событий.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям.

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