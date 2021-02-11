В Новосибирской области бизнесмен убил человека и порезал ножом еще троих из-за ревности

Новосибирский бизнесмен напал с ножом на четырех человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский бизнесмен напал с ножом на четырех человек. Произошло ЧП в среду, 10 февраля, в деревне Горевка в Искитимском районе.

— Днем 10 февраля 44-летний мужчина выпивал в компании своих знакомых: двух женщин и двух мужчин. В какой-то момент между сибиряками возникла ссора, в результате которой мужчина набросился на своих приятелей с ножом. Один из пострадавших — 59-летний мужчина — скончался на месте произошедшего. Еще одного пострадавшего 36-летнего сибиряка и двух пострадавших сибирячек 34-лет и 41 года увезли в больницу с ножевыми ранениями. Предположительно, мотивом для произошедшего конфликта стала ревность, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас напавшего на друзей сибиряка задержали, по данному факту проводится расследование. Известно, что мужчина занимается бизнесом. Кроме того, ранее он уже был судим по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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