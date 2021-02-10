Иван Ургант пошутил про зарплаты новосибирских ученых, на которые сибирячка пожаловалась президенту

Телеведущий Иван Ургант пошутил в эфире про ситуацию с зарплатами новосибирских ученых. Фото: Кадр из видео\https://www.youtube.com/

Телеведущий Иван Ургант пошутил в эфире про ситуацию с зарплатами новосибирских ученых. Напомним, эту тему подняла на проходившем в режиме онлайн Заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина. Она задала вопрос рассказала президенту, что ученые на самом деле получают куда меньше, чем должны согласно установленным нормам.

Президент, комментируя ситуацию с зарплатой новосибирских ученых, обратился к министру Антону Силуанову строчкой из песни Владимира Высоцкого «Где деньги, Зин?». Иван Ургант же, в свою очередь, придумал для министра не менее «музыкальный» ответ. К слову, тоже из песни Высоцкого: «Парус порвали, парус, каюсь, каюсь, каюсь».

Отметим, что тема с зарплатами ученых вызвала в обществе большой резонанс. Сейчас проверку по данному факту уже проводит прокуратура и следственный комитет.

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