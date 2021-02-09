Мальчик вернулся домой сам. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске прекращены поиски 8-летнего мальчика в очках и серой куртке, пропавшего днем 9 февраля. Об этом сообщили волонтеры.

— Поиски мальчика прекращены. К счастью, с ним все в порядке, вечером он вернулся домой сам, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, мальчик пропал в районе обеда сегодня, 9 февраля. Он пошел в школу, чтобы забрать оттуда домой тетради и дневник, так как его класс сейчас находится на карантине. Однако до учебного учреждения мальчик так и не добрался. Какое-то время родители пытались найти его сами, но потом обратились в полицию. Волонтеры отмечали, что ранее с мальчиком подобных инцидентов не происходило.

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