В Новосибирске пропал 8-летний мальчик в очках и серой куртке

Ребенок пропал 9 февраля. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут пропавшего 8-летнего Глеба Обухова. Мальчик ушел из дома в Заельцовском районе города и пропал.

— Приметы: рост 126 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения ребенок был одет в светло-серую болоневую куртку с мехом на капюшоне, светло-серые болоневые штаны, серые ботинки и черную шапку с белой полоской.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Глеб или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112,

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