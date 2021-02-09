«Не дошел до школы»: стали известны подробности исчезновения 8-летнего мальчика в Новосибирске

Мальчика ищет полиция и волонтеры. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Стали известны подробности исчезновения 8-летнего Глеба Обухова в Новосибирске. Ребенок ушел из дома сегодня, 9 февраля, еще в районе обеда. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

— Класс, где учится ребенок, сейчас находится на карантине. И мальчик отправился в школу, чтобы забрать оттуда тетрадки и дневник. Школа находится недалеко от его дома, однако, как выяснилось позже, до нее он так и не добрался. Какое-то время родители пытались найти его сами, а потом обратились в полицию. Сейчас на месте уже работают наши волонтеры, — пояснила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

Известно также, что ранее с мальчиком подобных инцидентов не случалось. И он, и его семья характеризуется положительно. Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Глеб или просто видели его на улице, сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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