Следственный комитет начал проверку после побега 5-летнего ребенка из новосибирского детского сада

Сейчас с мальчиком все в порядке, он был передан родителям. Фото: ПСО "Маяк"

Следственный комитет начал проверку после того, как в Новосибирске из детского сада незамеченным ушел 5-летний мальчик и пропал. Инцидент произошел 8 февраля, поисками ребенка занимались волонтеры и правоохранители. К счастью, беглеца удалось быстро найти полицейским. Сейчас с мальчиком все в порядке, он был передан родителям.

Убежать ему удалось, когда его группа переодевалась и разбирала инвентарь после прогулки. Тогда мальчик перелез через забор детсада и отправился на улицу. Как пояснили позже КП-Новосибирск в следственном комитете, по словам самого ребенка, он планировал сам пойти домой.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

Так, же этот инцидент находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Подробнее прокомментировать инцидент в ведомстве пообещали позже.

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