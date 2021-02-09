Следственный комитет начал проверку после побега 5-летнего ребенка из новосибирского детского сада

Сейчас с мальчиком все в порядке, он был передан родителям. Фото: ПСО "Маяк"
Следственный комитет начал проверку после того, как в Новосибирске из детского сада незамеченным ушел 5-летний мальчик и пропал. Инцидент произошел 8 февраля, поисками ребенка занимались волонтеры и правоохранители. К счастью, беглеца удалось быстро найти полицейским. Сейчас с мальчиком все в порядке, он был передан родителям.
Убежать ему удалось, когда его группа переодевалась и разбирала инвентарь после прогулки. Тогда мальчик перелез через забор детсада и отправился на улицу. Как пояснили позже КП-Новосибирск в следственном комитете, по словам самого ребенка, он планировал сам пойти домой.
— Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.
Так, же этот инцидент находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Подробнее прокомментировать инцидент в ведомстве пообещали позже.
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