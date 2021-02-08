«Перелез через забор»: стали известны подробности побега 5-летнего мальчика из новосибирского детсада

Ребенка нашли полицейские. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Стали известны подробности исчезновения 5-летнего мальчика из детского сада в Новосибирске. Напомним, инцидент случился днем 8 февраля. Пропавшего ребенка искали волонтеры и полиция.

— На записи камер видеонаблюдения видно, что пока все дети разбирали свои вещи, вернувшись с прогулки, этот мальчик перелез через забор детского сада и сбежал. Известно, что это уже не первый инцидент с побегом у этого ребенка, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Хорошо, что его вовремя нашли. Но вместе с этим очень странно, что никто из прохожих не обратил внимания на маленького мальчика, идущего по улице одного. Ведь находиться ребенку в городе опасно.

К счастью, мальчика быстро нашли полицейские, заметившие его на улице. Сейчас с ребенком все в порядке, он был передан родителям.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в этой ситуации и спросили юриста, что может грозить сотрудникам детского сада после такого инцидента.

— Судебная практика рассматривает подобные случаи как административное правонарушение со стороны должностных лиц образовательного учреждения, предусмотренное частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ, пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — Наказанием за это правонарушение может стать штраф на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, воспитателя сада, допустившего такой инцидент, могут привлечь к дисциплинарной ответственности: сделать замечание, выговор или даже уволить.

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