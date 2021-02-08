В Новосибирске 5-летний мальчик ушел из детского сада и пропал – его искала полиция

В Новосибирске 5-летний мальчик ушел из детского сада на улицу и пропал. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске 5-летний мальчик ушел из детского сада на улицу и пропал. Его искала полиция и волонтеры. К счастью, ребенка вскоре обнаружили на одной из улиц Ленинского района.

— Ребенок пропал после того как ушел из детского сада, расположенного в Ленинском районе города. К счастью, его быстро нашли полицейские — они заметили мальчика, шедшего по одной из улиц, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск также сообщили, что сейчас мальчик был уже передан родителям.

— Ребенка действительно нашли сотрудники полиции, он был доставлен в отдел. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик благополучно был передан родителям, — пояснили в полиции.

Неизвестно, как ребенок смог уйти с территории детского сада незамеченным. Чтобы разобраться в данной ситуации, КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области.

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