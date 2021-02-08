Прокуратура назвала виновных в смерти рабочих после обрушения стены насосной станции в Новосибирске

Областная прокуратура утвердила обвинение в деле о гибели рабочих в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Областная прокуратура утвердила обвинение в деле о гибели рабочих в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в августе 2019 года — тогда под рухнувшей кирпичной стеной на старой насосной станции в Ленинском районе оказалось 13 человек. Трое из них погибли.

— Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех руководителей строительной организации, обвиняемых в преступлении по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — сообщили в областной прокуратуре. — По версии следствия исполнительный директор компании, начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка в августе 2019 года в нарушение правил безопасности ведения строительных работ организовали на насосной станции, где проводилась реконструкция, выполнение работ по откопке грунта, не предусмотренных проектной и рабочей документацией, которые и привели к обрушению части стены. В результате чего трое мужчин, выполнявших работы, скончались на месте от полученных травм.

Сейчас уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На работяг все хотят свесить»: по делу о гибели рабочих задержали трех человек

Искать виновников случившегося по поручению Александра Бастрыкина будет центральный аппарат СК России (подробнее).

12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания, следователи уже возбудили уголовное дело (подробнее).