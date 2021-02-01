В Новосибирске ограбили экс-пастора церкви «Исход»: он лишился 220 тысяч рублей и дорогих часов

Пронькин лишился часов и телефона. Фото: соцсети.

Нападение на Алексея Пронькина, экс-главы секты «Исход» (она же «Скиния» и «Новое поколение»), произошло ранним утром 30 января. Мужчина лишился дорогого айфона, часов и крупной суммы денег.

— В период с 5 до 7 утра двое грабителей напали на мужчину по адресу улица Ленина, дом 5 и отобрали у него сотовый телефон, наручные часы «Breitling» на черном кожаном ремне и 220 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Экс-пастор посчитал ущерб после встречи с грабителями, он составил порядка 290 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию.

Напомним, в прошлом году лидера секты супруга уличила в измене. Мужчина бросил жену и ушел к молодой сибирячке. Вместе они теперь учат адептов создавать пассивный источник доходов.

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