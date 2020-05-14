А пастор-то грешен! Проповедник секты «Исход» изменил жене и со скандалом ушел к любовнице

В самой известной секте Новосибирска «Исход» (она же «Скиния» и «Новое поколение») раскол, скандал и адюльтер. Пастор Алексей Пронькин, который долгие годы возглавлял приход, оказался грешен. Он, чья организация под флагом нравственности похищала наркоманов, алкоголиков и даже лесбиянок, прелюбодействовал. И не просто по-тихому изменил жене Евгении, а вообще ушел из семьи. Сейчас у Пронькиных развод и раздел имущества. А главное - адептов.

- Сегодня, когда дело дошло уже до раздела имущества, ему срочно нужны деньги, она же (соперница – Ред.) без денег не будет с ним жить! Я говорю: «Так это же ты детям собирал?!» А он: «Дети сами разберутся», - откровенничает Евгения Пронькина перед паствой.

И ей, плачущей: «Я же из-за него из декретов не вылазила!», сочувствуют, переживают. Вот уже она вместо изменщика-супруга поднимается на сцену и читает проповедь, эмоционально раскачивая зал.

- Когда сын смотрит ленту «Инстаграма» и видит папу с другой женщиной, причем они у бабушки дома, он говорит: «Ну как так-то? Ну зачем она их пустила домой», - плачет в микрофон Евгения Пронькина и обращается к зрителям. - Когда вы, что здесь сидите, лайкаете их фото, он (ребенок) говорит: «Ну почему они его лайкают?». Ааа! Вы же типа христиане! Добрые, да? Но давайте определимся, вы за кого? За черных или за белых? Давайте грехи называть грехами, - призывает Пронькина.

Девушка, которую выбрал Алексей. Бывшая супруга Евгения просит паству не лайкать такие фото. Фото: https://www.instagram.com/pronkin555/

В этой же проповеди она признается, что семья пастора всегда была далеко не святая. Пили вино, ходили по ресторанам, завели богатых друзей, на одну из тусовок такой вот друг привел любовницу, и никто ему слова не сказал: «Все улыбались». А потом уже любовницу завел и сам пастор.

- Я не думала, что это со мной произойдет, - теребит полотенце в руках Пронькина, потом смахивает им слезы.

Неверного пастора в итоге прилюдно осудили. Лишили статуса «рукоположенного апостола», в общем, в сектанском мире разжаловали.

Но сам Пронькин не готов так просто отдавать власть экс-супруге. Он проповедует не на сцене, а в «Инстаграме». Ведет прямые эфиры, рассказывает, как дошел до жизни такой. С другой женщиной.

- Алексей всегда был другой, - говорит о себе в третьем лице Пронькин. - Просто Алексей терпел. Когда ты живешь долгое время в состоянии терпения, это ужасно. Я честный человек, я не могу вести двойную жизнь. Если я люблю человека, то люблю, если нет, то зачем цирк устраивать.

Подписчики спрашивают, а что же дальше? Религия? Политика? Бизнес? Где будет искать себя проповедник.

- Я думаю все три направления в одном, как MacCoffee, - шутит освободивший от уз семьи Пронькин.

Так что о разностроннем пасторе мы еще услышим. Может, новую секту создаст…

СПРАВКА «КП»

Сектоведы рассказывают, что «Исход» входит в неопятидесятническое движение «Новое поколение», во главе которого стоит житель Риги Алексей Ледяев, ему давно запрещен въезд в Россию. В его религиозный «холдинг» входит, например, и церковь «Посольство Божие», которая расплодилась на Украине и приняла активное участие в «оранжевой революции». Кто знает, как и для чего используют «исходовцы» свою паству в России? Секта проповедует прозападные ценности. Зачастую вовлекает в свои сети людей, которые находятся в трудной ситуации или зависимости. Религиозные доктрины неопятидесятнических культов предусматривают неукоснительное исполнение религиозных обрядов, всех указаний духовных лидеров, Пронькин был главных духовным лидером в Новосибирске. Также, деятельность реабилитационных центров секты нередко насилием за отказ молиться. При этом у реабилитируемого фактически происходит замена алко- и наркозависимости на зависимость религиозную.

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