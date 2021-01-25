Поиски 16-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки с собакой, завершены

Подросток, пропавшей во время прогулки с собакой найден. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске отряд «Лиза Алерт» завершил поиск 16-летнего подростка. Парень ушел из дома 23 января в Ленинском районе. Маме он оставил записку, что гуляет с собакой, а потом пойдет в школу. Только на учебе он так и не появился. О его местонахождении ничего не было известно сутки.

— С парнем все хорошо. Он вернулся домой сам. Причина, по которой его не было, неизвестна. Пока не удалось пообщаться ни с ним, ни с его родителями. Мы счастливы, что все хорошо, что он жив, с ним все в порядке, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Исчезновением парня заинтересовались следователи. Они также участвовали в поисках подростка.

— Сведений о совершении в отношении подростка противоправных действий нет, — прокомментировали в СКР по Новосибирской области.

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