«Пошел гулять с собакой»: в Новосибирске ищут подростка с черным рюкзаком

С собой у Дениса был черный рюкзак. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Новосибирске пропал 16-летний Денис Емельянов. Парень вышел из дома в Ленинском районе 23 января и до сих пор не выходил на связь.

— Он вышел из дома, написал маме сообщение: «Я пошел гулять с собакой». После чего должен был пойти на учебу. Только в школе он так и не появился. Телефона с собой нет, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

Его рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Когда вышел из дома, то был одет предположительно в черную длинную куртку, темно-синие брюки, черные ботинки и черный шарф. С собой у Дениса был черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Дениса просим сообщить по номеру 112 или же 8 800 700-54-52.

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