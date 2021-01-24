Новосибирские следователи присоединились к поискам школьника, который пошел гулять с собакой и пропал

Вместе со следователями парня ищут волонтеры. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Новосибирские следователи подключились к поискам Дениса Емельянова. Напомним, что парень ушел из дома 23 января и с того момента не выходил на связь. Он написал родителям сообщение, что пойдет гулять с собакой, а потом в школу. Только на учебе он так и не появился.

— По имеющейся информации, 23 января 2021 года подросток вышел из своего дома № 36/1 по улице Вертковской в Ленинском районе Новосибирска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сообщает Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Сейчас следователи проводят ряд мероприятий, чтобы определить местонахождение Дениса. Вместе с ними школьника ищет и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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