Купели на Крещение 2021 в Новосибирской области будут. Список, где будут дежурить спасатели опубликовали сегодня 14 января.1. Где: Рабочий поселок Колывань, деревня Большой Оешь. Купель будет на реке ЧаусАдрес: улица Суворова 45Время дежурства: с 9.00 до 22.002. Где: Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, озеро Глухое.Время дежурства: с 11.00 до 17.00.3. Где: город Искитим, «Святой Источник».Время дежурства: Спасатели начнут дежурить с 18 января с 22.00, до 19 января до 18.004. Где: Искитимский район, село Быстровка, часовня у «Обского моря».Время дежурства: с 10.005. Где: Искитимский район, поселок Факел Революции, река Каракан.Время дежурства: с 10.00 до 18.006. Где: Барабинский район, поселок Горка.Адрес: улица Прибрежная 1, озеро Чистое.Время дежурства: с 11.00 до 20.00ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕКрещение 2021 в Новосибирске: в мэрии сделали заявлениеРассказываем, как будет проходить Крещение 2021 в Новосибирске (подробнее)Купели на Крещение 2021 в Новосибирске: в МЧС объяснили, будут ли ониСпасатели объяснили, будут ли купели на Крещение 2021 в Новосибирске (подробнее)Будут ли работать купели на Крещение 2021 в Новосибирске: в правительстве сделали заявлениеРассказываем, будут ли работать купели на Крещение 2021 в Новосибирске (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru