Будут ли работать купели на Крещение 2021 в Новосибирске, стало известно сегодня, 12 января. Решение было принято на совещании в региональном правительстве.— Мы не запрещаем людям приходить, ведь это давняя сложившаяся традиция. Просто хотим попросить в этом году воздержаться участия в крещенских купаниях в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Нешумов, начальник департамента информационной политики администрации Губернатора НСО и областного правительства.Для смельчаков, кто все-таки придет окунуться в купель, будут созданы нужные условия во избежание заражения коронавирусной инфекцией. На организованных местах будут дежурить сотрудники МЧС, стоять палатки обогрева. Так же будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.Напомним, что Андрей Травников уже рассказывал, как пройдут крещенские купания. Он отметил, что их никто не запрещал при соблюдении всех мер безопасности.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕКрещение 2021 в Новосибирске: губернатор Андрей Травников сделал заявлениеСтало известно, запретят ли купания в Крещение 2021 в Новосибирске (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru