В понедельник, 11 января, на оперативном совещании губернатор Андрей Травников рассказал, как пройдет Крещение 2021 в Новосибирске. Глава региона напомнил, что из-за угрозы распространения коронавируса в области запрещено проводить массовые мероприятия.— Купания никто не запрещал при соблюдении правил. Есть варианта: закрыть традиционные места купания, но тогда необходимо проконтролировать, чтобы там не было людей, либо подготовить места для купания в Крещения, — отметил Андрей Травников.Окончательное решение будет принято 12 января.Ранее на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что купели не будут готовить к купаниям, но в планах контролировать места, где возможно люди придут нырять.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru