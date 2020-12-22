Крещение 2021 в Новосибирске: в мэрии сделали заявление

В мэрии рассказали, как в 2021 году будут праздновать Крещение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Крещение 2021 в Новосибирске: в мэрии города рассказали, как пройдет религиозный праздник 19 января. Из-за коронавируса празднование отменили.

— Это массовое мероприятие, а все официальные массовые мероприятия, согласно распоряжению Губернатора области, запрещены. Пока решения о количестве прорубей и их оборудовании не принято. Что касается единичных купаний в проруби, то люди пусть сами решают: если хотят, пусть купаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города.

Напомним, ранее стало известно, что все массовые мероприятия в городе будут отменены на Новый год и Рождество 2021. Но атмосферу праздника создают украшение улиц, Главная елка в Театральном сквере, новогодний каток и ледовый городок на Набережной, который откроется 30 декабря.

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