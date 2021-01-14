В Новосибирске на улице Кольцова загорелся частный дом на две квартиры — в пожаре погибла пенсионерка. Об этом КП-Новосибирск рассказали в МЧС.— Сообщение о возгорании частного дома поступило 13 января около 9 утра. Из-под крыши здания шел дым. Горела одна из двух квартир. За полчаса сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение Огонь повредил кровлю и комнату. В ходе ликвидации возгорания и разведки внутри дома обнаружена 87-летняя женщина без признаков жизни, которую передали бригаде скорой помощи. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара. Предварительная версия — неправильная конструкция дымохода в печи, которая стояла в доме.Напомним, 13 января в Карасукском районе загорелся частный дом, в котором жила мать с пятью детьми. К счастью, никто из них не погиб, однако все отравились угарным газом и сейчас лежат в Новосибирской областной больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслисьСемью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом (подробнее)Врачи рассказали о состоянии мамы с пятью детьми, пострадавших на пожаре под НовосибирскомВертолетом санавиации их эвакуировали из Карасука в областную больницу (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru