В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, в каком состоянии находится мама и пять ее детей, которым чудом удалось спастись из горящего дома.Вертолет санавиации эвакуировал семью из Карасука в Новосибирскую областную больницу.— Состояние пациентов тяжелое, — прокомментировал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы облбольницы Игорь Саматов. — У всех — отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. Женщина пострадала меньше, а дети все находятся на искусственной вентиляции легких.Пострадавших эвакуировали двумя рейсами вертолета санавиации. Сначала в Новосибирск доставили трех детей, состояние которых оценивается как самое тяжелое. После дозаправки вертолет доставил маму и остальных ее детей. На земле пациентов ждали реанимобили. Полицейские организовали зеленый коридор, чтобы оперативно доставить их в больницу.Напомним, пожар в доме многодетной мамы произошел в ночь с 12 на 13 января. Женщина сквозь сон услышала плачь ребенка. Когда она проснулась, то почувствовала запах дыма. Сибирячка выбила окно и побежала звать на помощь соседей. Они помогли спасти детей из горящего дома.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслись.Семью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. (подробнее)