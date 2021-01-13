В среду, 13 января, около трех часов ночи в селе Михайловка Карасукского района загорелся камышитовый дом, в котором жила семья с пятью детьми. Огонь начал распространяться с веранды. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.— Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание и не дали распространиться огню на большую площадь. Еще чуть более часа понадобилось на полную ликвидацию пожара, — сообщили в ведомстве.Со слов спасателей, многодетная мать проснулась от плача ребенка, и, почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. Они помогли ей через оконный проем эвакуировать детей, младшему из которых всего четыре года, — рассказали в МЧС ПО Новосибирской области.Несмотря на то, что семья успела покинуть горящий дом, они надышались дымом. Маму с детьми госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. Со слов врачей семья находится в тяжелом состоянии.По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru